Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Долгая нездоровая жизнь

Долгая нездоровая жизнь

Современные люди живут дольше, но и болеют тоже дольше. В целом ожидаемая продолжительность жизни при рождении за это время выросла с 64,6 до 73,8 года, а вот ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла с 55,9 до 63,1 года.

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