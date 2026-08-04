Долгая нездоровая жизнь

Современные люди живут дольше, но и болеют тоже дольше. В целом ожидаемая продолжительность жизни при рождении за это время выросла с 64,6 до 73,8 года, а вот ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла с 55,9 до 63,1 года.