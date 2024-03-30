Сегодня в Краснодаре самокатчик влетел в ехавший впереди него автобус, попутно зацепил такси. Самокатчик получил травмы.
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Сегодня в Краснодаре самокатчик влетел в ехавший впереди него автобус, попутно зацепил такси. Самокатчик получил травмы.