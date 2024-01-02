Прошел новогодний розыгрыш «Русского лото». По его результатам объявлено, что одному из жителей Тюмени сказочно повезло — он выиграл аж целый миллиард рублей.
Реальный технический сбой или зависть — участники лотереи намекают на её нечестность
Комментарии
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вага карлито
Не понятно, как могут выигрывать билеты когда они все в продаже на одной и той же бумаге !Бумага простая ! К примеру после розыгрыша человек возьмет и напечатает лотерейный билет один к одному с выигрышным и предъявит его к оплате!)) Такой билет не будет отличаться от такого же который выиграл!)) В нем что чип что ли есть!)) Вывод прост их в продаже наверное нет!))))
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20 час.
Сергей Семенов
Определенные билеты с определёнными номерами продаются в определённых регионах. Все крупные призы только в больших городах. Это как акции в торговых сетях. Когда она заканчивается тогда товары/билеты в мелких городах появляются.
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12 час.
вага карлито
Вы не поняли! Если билет не несет в себе никакой защиты от подделки то он просто напросто не может никогда ничего выиграть ибо при такой системе нет трудности изготовить подобный билет кому угодно!)) Вывод делайте сами!
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6 час.
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