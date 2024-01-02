Реальный технический сбой или зависть — участники лотереи намекают на её нечестность

вага карлито

Не понятно, как могут выигрывать билеты когда они все в продаже на одной и той же бумаге !Бумага простая ! К примеру после розыгрыша человек возьмет и напечатает лотерейный билет один к одному с выигрышным и предъявит его к оплате!)) Такой билет не будет отличаться от такого же который выиграл!)) В нем что чип что ли есть!)) Вывод прост их в продаже наверное нет!))))