Летом 2026 года в Краснодарском крае провели 18,3 тыс. госзакупок с преференциями для малого бизнеса и социально ориентированных НКО на общую сумму 26 млрд рублей, что на 0,3 млрд больше, чем годом ранее.
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