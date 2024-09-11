Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    Футбольные фанаты тоже массовые драки устраивают.Приезжие пошли ст...

Приезжие пошли стенка на стенку прямо возле части. Раздаются хлопки

Приезжие пошли стенка на стенку прямо возле части. Раздаются хлопки

Avia.pro - СМИ Тюмень — столица драм и неожиданных поворотов! На этот раз сцена для очередного «спектакля» разыгралась прямо у стен части.

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Комментарии
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В К
А ещё по голой заднице, они в ночи звучат, как выстрел из ПМ!
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15 час.
Ирина Теплова
Мигранты за деньги готовы на всё. ФСБ здесь должна поработать. Лезут ползучие в чужую страну, чтобы гадить
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4 час.
kayalex
Футбольные фанаты тоже массовые драки устраивают.
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2 час.

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