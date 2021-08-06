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Более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 – не привитые: минздрав России

Более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 – не привитые: минздрав России

Почти 340 тысяч приморцев привились от коронавирусной инфекции. В Министерстве здравоохранения Российской Федерации напоминают, что в современной эпидобстановке это самый надежный способ сберечь свою жизнь и жизнь своих близких.

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