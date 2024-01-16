В реестр объектов культурного наследия вошла ротонда на Соборной площади Пензы

На Соборной площади в Пензе историческое сооружение включено в реестр объектов культурного наследия. Объект технического назначения является неотъемлемой частью значимого исторического градостроительного комплекса, сохраняющего свой облик с начала XX века.
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