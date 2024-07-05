В Пресненском районе прошла встреча Штаба по контролю за Программой реновации

В Пресненском районе приступили к строительству еще одного дома 4 июля 2024 года, Москва, — В Центральном административном округе Москвы прошло заседание Общественного штаба по контролю за реализацией Программы реновации.
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