«Сзади нас стоит заградотряд»: почему Киев не мог остановиться после АТО в 2014-м

Десять лет назад Киев начал военные действия против Донбасса. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов дал старт так называемой антитеррористической операции (АТО) — силового подавления своих же граждан, несогласных с «евромайданом».
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