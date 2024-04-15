"Медленная смерть": Обетованная рассыпается на аминокислоты

М Мария Я тоже так думаю. Променяли уважение людей на заграничные счета. Кинулись их спасать. Чтобы спасти - от них потребовали раскидывать какашки в адрес России. А там пошло-поехало....Всё это не от большого ума. Бог их накажет за жадность и подлость! Богиню возмездия Немезиду никто не отменял....

лл лина любимцева Чубайс, насколько я знаю, сейчас отсиживается в Англии... АГА!! Этот деляга не станет отсиживаться по подвалам. не тот уровень.