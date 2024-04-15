Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Медленная смерть": Обетованная рассыпается на аминокислоты

"Медленная смерть": Обетованная рассыпается на аминокислоты

500.000 уже выехало! Иран знает свое дело. Всплыли вопиющие факты о состоянии дел в Израиле. Лично у меня (конечно же и не только у меня) во время пресловутого "рейда" палестинцев на территорию Обетованной, возник резонный вопрос: А на кой ??? Жили тихо-мирно (относительно конечно).

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Комментарии
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М
Мария
Я тоже так думаю. Променяли уважение людей на заграничные счета. Кинулись их спасать. Чтобы спасти - от них потребовали раскидывать какашки в адрес России. А там пошло-поехало....Всё это не от большого ума. Бог их накажет за жадность и подлость! Богиню возмездия Немезиду никто не отменял....
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16 час.
лл
лина любимцева
Чубайс, насколько я знаю, сейчас отсиживается в Англии... АГА!! Этот деляга не станет отсиживаться по подвалам. не тот уровень.
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12 час.
Авас Анекак
ну это говорит о том что евреи не богоизбраные навешали себе ярлыки и  клише , что это за пророк Моисей такой что  сорок лет водил водил не чего кроме песка своему народу предложить  не смог? Вот нас Россию бог блоготварил дал нам и леса и реки и нефть  и 5 соток моей дачи
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12 час.

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