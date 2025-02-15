Сенатор США поблагодарил Зеленского за то, что в войне против России не пришлось гибнуть американцам

В настоящее время в Германии проходит 61-я Мюнхенская конференция по безопасности (с 14 по 16 февраля), в которой должны принять участие порядка 60 глав государств, около 150 министров и других высокопоставленных чиновников.
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