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Несекретные материалы

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Сенатор США поблагодарил Зеленского за то, что в войне против России не пришлось гибнуть американцам

Сенатор США поблагодарил Зеленского за то, что в войне против России не пришлось гибнуть американцам

В настоящее время в Германии проходит 61-я Мюнхенская конференция по безопасности (с 14 по 16 февраля), в которой должны принять участие порядка 60 глав государств, около 150 министров и других высокопоставленных чиновников.

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