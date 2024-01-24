Премьера спектакля ´Сказ о Петре и Февронии´ собрала аншлаг в театре имени В. И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске.

Позади часы репетиций, грим и примерки костюмов, а сегодня им рукоплескал весь зал, выражая благодарность за подаренные эмоции: юные воспитанники театральной студии ´Благовест´ Центра ´Покрова´ презентовали бобруйскому зрителю спектакль ´Сказ о Петре и Февронии´.