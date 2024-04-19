В подмосковном Одинцово паспорт гражданина России получил военнослужащий - участник специальной военной операции

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Одинцовскому г.о. вручили паспорт гражданина России военнослужащему – участнику специальной военной операции, получившему ранение и проходящему лечение в Центральном военном госпитале имени А.
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