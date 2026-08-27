В Губкинском поселился медведь из тысяч автозапчастей

В Губкинском появился новый необычный арт-объект. В честь 40-летнего юбилея города компания «Белоруснефть» подарила северянам брутальную скульптуру медведя, полностью собранную из автомобильных запчастей, сообщил глава города Андрей Бандурко.
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