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Север Пресс

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В Губкинском поселился медведь из тысяч автозапчастей

В Губкинском поселился медведь из тысяч автозапчастей

В Губкинском появился новый необычный арт-объект. В честь 40-летнего юбилея города компания «Белоруснефть» подарила северянам брутальную скульптуру медведя, полностью собранную из автомобильных запчастей, сообщил глава города Андрей Бандурко.

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