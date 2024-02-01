Депутат: «Не вижу причин считать неконституционной организацию референдума в один день с выборами президента»

«Я не вижу причин, по которым идею проведения референдума в один день с президентскими выборами следует признать неконституционной», – заявил председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан в эфире передачи Rezoomat на Rlive TV.
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