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Закон и Порядок

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Шииты Ирака "заходят с тыла", а в Китае уже стерли Израиль с карты

Шииты Ирака "заходят с тыла", а в Китае уже стерли Израиль с карты

оливия, Чили и Колумбия разорвали отношения с Израилем. Иордания пока отозвала посла. Но еще хуже становится для Тель-Авива ситуация на военном фронте.

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Комментарии
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Андрей Максимов
И ведь если приедут, то ещё больше нас будут ненавидеть за то, что они обосрамились, а мы их приняли обратно!
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1 д.
t
tatyanadavydkina
Израиль оказывается просто хвастуном. За спиной США они куда более были хвастливыми. Но если арабы сплотятся (а это уже вопрос времени) то наши доблестные исключительные рванут как из Афганистана. И вот тогда Израиль на себе ощутит что испытывают матери детей Палестины которых они расстреливали.
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1 д.
ч
чвсатпкьл
(Наименование &quot;Израиль&quot; теперь не значится на китайских картах - по крайней мере, в ведущих приложениях, таких как Baidu) чепуха можно подумать что писавший знает китайский язык, вот что там написано если обозначить район, (Golan, Northern region, Israel) вообще эта карта не кликабельная название не проходит в поисковик как например в Яндекс или Гугл мапс.
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1 д.

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