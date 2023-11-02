Шииты Ирака "заходят с тыла", а в Китае уже стерли Израиль с карты

Андрей Максимов И ведь если приедут, то ещё больше нас будут ненавидеть за то, что они обосрамились, а мы их приняли обратно!

t tatyanadavydkina Израиль оказывается просто хвастуном. За спиной США они куда более были хвастливыми. Но если арабы сплотятся (а это уже вопрос времени) то наши доблестные исключительные рванут как из Афганистана. И вот тогда Израиль на себе ощутит что испытывают матери детей Палестины которых они расстреливали.