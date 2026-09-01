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Царьград

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К убийству монаха в Святогорской лавре причастны боевики? В Церкви сделали заявление

К убийству монаха в Святогорской лавре причастны боевики? В Церкви сделали заявление

Боевики ВСУ могут быть причастны к убийству монаха в Святогорской лавре, сообщила Украинская Церковь.

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