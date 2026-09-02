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Юрист Хрулёв: сотрудник не обязан быть на связи в отпуске

Юрист Хрулёв: сотрудник не обязан быть на связи в отпуске

Отпуск относится ко времени отдыха, когда человек свободен от трудовых обязанностей, рассказал в беседе с RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

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