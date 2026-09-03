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Русская весна

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Литва потребовала вывода войск России с Украины

Литва потребовала вывода войск России с Украины

Литва вызвала представителя посольства России и потребовала вывести войска с Украины. В МИД Литвы был вызван представитель российского посольства.

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