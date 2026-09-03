Литва вызвала представителя посольства России и потребовала вывести войска с Украины. В МИД Литвы был вызван представитель российского посольства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп вновь обвин...
- Ужасное коварство...
- Ужасное коварство...
Ага. И ввести их в Литву. А литовцев - вывести в гейропу. На ПМЖ. Хотя они вроде бы и так там почти все...