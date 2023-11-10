Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

ИИ способен распознавать признаки более чем 20 заболеваний Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём личном блоге на портале о том, что в Москве для проведения лучевой диагностики применяется порядка 2, 3 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии