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Новости Брянска

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В Стародубском районе пьяный водитель лишился автомобиля и отправился красить заборы

В Стародубском районе пьяный водитель лишился автомобиля и отправился красить заборы

63-летний водитель повторно сел за руль пьяным, несмотря на предыдущее административное наказание. Суд конфисковал его автомобиль «ВИС 2345» и лишил прав на 1,5 года.

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