Балет "Лебединое озеро" покажут в Барнауле Самые дешёвые билеты на постановку можно купить за 1400 рублей Московская труппа "Классический национальный русский балет" с постановкой Виталия Бутримовича "Лебединое озеро" приедет с гастролями в Барнаул.