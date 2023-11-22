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Военное обозрение

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«У нас с "большим РЭБ" проблемы»

«У нас с "большим РЭБ" проблемы»

Военный специалист в области радиоэлектронных технологий Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал УНИАН, как что мешает насытить ВСУ средствами РЭБ и как российская сторона использует свои средства на этом направлении.

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