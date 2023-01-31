СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений Подоляка

Власти Ирана могут поменять свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, намекнувшего на возможную причастность Киева к атаке дронов на военный объект в Исфахане.
Власти Ирана могут поменять свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, намекнувшего на возможную причастность Киева к атаке дронов на военный объект в Исфахане.
Свежие комментарии