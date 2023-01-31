Парламентская газета

875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    А просто назвать заявление Госдепа  глупостью кишка тонка, господин Косачёв ? В "Спортлото" пожалуйтесь ещё на "неспр...Косачев назвал ре...
  • Галина
    Почему нет уголовного наказания для таких "писателей",за намеренное враньё?!Певец Игорь Никол...
  • Галина
    трансгендеры,лисбиянки,петухи-это НЕ ЛЮДИ.Это особи не определенного пола.Что считать симво...

СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений Подоляка

СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений Подоляка

Власти Ирана могут поменять свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, намекнувшего на возможную причастность Киева к атаке дронов на военный объект в Исфахане.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх