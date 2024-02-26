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Закон, порядок, государство

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МЧС: увеличено количество подразделений пожарной охраны по стране

МЧС: увеличено количество подразделений пожарной охраны по стране

За прошлый год пожарно-спасательные подразделения совершили свыше 2,8 миллионов выездов. Из них более 360 тысяч раз - на тушение пожаров, свыше 230 тысяч - на проведение аварийно-спасательных работ, еще более 100 тыс.

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