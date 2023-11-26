Гороскоп на 26 ноября 2023 года: шикарный день для Стрельца, Козерога, Рака и Скорпиона Стрелец Стрельцы, сегодня ваш день! Вы полны энергии и энтузиазма, и вам легко удается воплощать свои мечты в реальность.
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