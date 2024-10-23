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Закон и Порядок

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«Глюкоза» озвучила собственную версию её задержания в аэропорту «Шереметьево»

«Глюкоза» озвучила собственную версию её задержания в аэропорту «Шереметьево»

Так что же это было? Реальность, «подстава» или «пиар-ход»? Наталью Чистякову-Ионову (она же певица под псевдонимом «Глюкоза») вчера задержали в аэропорту «Шереметьево».

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