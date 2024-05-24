США разрешает ВСУ наносить удары по России, а Британия обвиняет РФ в покушении на Фицо: информационный хит-парад

слово РЕДАКТОРА В новом выпуске информационного хит-парада #всё_как_есть на этой неделе вас ждут новые «демократические» решения Совета ЕС, очередные примеры так называемой расследовательской журналистики из Великобритании, цифры соцопроса, демонстрирующие отношение уехавших из Незалежной граждан к своей родине, очередные проблемы ВСУ и им сочувствующих, а также совсем не пацифистские призывы американских конгрессменов.