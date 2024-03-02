Депутат Бундестага Кизеветтер призвал проверить каналы связи на уязвимость

О необходимости проверить всю ИТ-инфраструктуру на предмет уязвимостей после появления записи разговора немецких офицеров заявил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
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