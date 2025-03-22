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Мода и Шоу-бизнес

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Малахов сообщил о смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. «Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады» великолепная актриса Лариса Голубкина», — заявил он.

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