В России могут ввести единую льготную ипотеку на новостройки

Программа должна будет носить адресный и социальный характер. С 1 июля 2024 года, после завершения программы льготной ипотеки на первичное жильё, в России могут ввести новую долгосрочную программу, ужесточив её условия.
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