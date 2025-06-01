Мерц зря грозит России. Изнеженные вояки бундесвера не собираются сражаться

На этой неделе все пребывали в замешательстве, поскольку новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отныне Украине разрешается использовать западные ракеты для поражения целей, расположенных в глубине России.
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