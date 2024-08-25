Гороскоп для Весов на неделю с 26 августа по 01 сентября 2024

Гороскоп для Весов на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024. Когда яркие краски лета начинают постепенно тускнеть, а природа предвещает приход осени, Весы чувствуют, как в их сердцах пробуждается стремление к гармонии.
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