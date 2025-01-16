8:16:05 Э: Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Э, удар птицы и в кабине два кресла взорвались. ©

Опубликованы переговоры пилотов разбившегося азербайджанского самолёта. Наконец-то, в сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines с диспетчерами в день трагедии 25 декабря.
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