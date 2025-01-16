8:16:05 Э: Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Э, удар птицы и в кабине два кресла взорвались. ©

Не вам решать , кто в чем и где преуспел. А кто идиот понял прекрасно

лина любимцева

А почему ДО ОКОНЧАНИЯ предварительного расследования, наши поспешили извиняться перед Азербайджаном. ЗА ЧТО ИЗВИНЯЮТСЯ ХОТЬ ЗНАЛИ?!! И Россию подставили, и азеров ввели в заблуждение. У тех гонор и взыграл... КАК ТЕПЕРЬ АЛИЕВУ ОПРАВДАТЬСЯ? Такого наплел...