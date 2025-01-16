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8:16:05 Э: Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Э, удар птицы и в кабине два кресла взорвались. ©

8:16:05 Э: Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Э, удар птицы и в кабине два кресла взорвались. ©

 Опубликованы переговоры пилотов разбившегося азербайджанского самолёта. Наконец-то, в сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines с диспетчерами в день трагедии 25 декабря.

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Комментарии
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НЗ
Н З
Не вам решать , кто в чем и где преуспел. А кто идиот понял прекрасно
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7 час.
лина любимцева
А почему ДО ОКОНЧАНИЯ предварительного расследования, наши поспешили извиняться перед Азербайджаном. ЗА ЧТО ИЗВИНЯЮТСЯ ХОТЬ ЗНАЛИ?!!     И  Россию подставили, и азеров ввели в заблуждение. У тех гонор и взыграл... КАК ТЕПЕРЬ АЛИЕВУ ОПРАВДАТЬСЯ? Такого наплел...
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3 час.
лл
лина любимцева
Точно такие же вопросы по этой трагедии... Будем ждать официальных выводов.
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3 час.

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