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Невеста Тимати Валентина Иванова беременна?

Невеста Тимати Валентина Иванова беременна?

Пара вместе уже три года фото: СоцсетиНе успела Валентина Иванова показать роскошное помолвочное кольцо от Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов), намекнув на помолвку, как в Сети появились новые радостные слухи об их романе с музыкантом.

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