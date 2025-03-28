Невеста Тимати Валентина Иванова беременна?

Пара вместе уже три года фото: СоцсетиНе успела Валентина Иванова показать роскошное помолвочное кольцо от Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов), намекнув на помолвку, как в Сети появились новые радостные слухи об их романе с музыкантом.