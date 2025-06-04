Политика как он...
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Политика как она есть

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Появились кадры сожженного «Геранями» завода биоэтанола в Сумах

Появились кадры сожженного «Геранями» завода биоэтанола в Сумах

В ночь на 4 июня ударные БПЛА «Герань» уничтожили завод по производству биоэтанола в Сумах. Местные власти сообщили о прилете 12 дронов, повреждении производственных помещений и цистерн с готовой продукцией.

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