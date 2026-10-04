Нетаньяху принял жесткие меры после кровавой бойни в небе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от Совета национальной безопасности страны назначить инспектора для проведения детальных проверок уровня безопасности полетов иностранных авиаперевозчиков.
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