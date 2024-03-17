Замглавы офиса Зеленского Жовква: речи об отправке на Украину иностранных ВС нет

Речи об отправке на Украину иностранных вооруженных сил нет. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Игорь Жовква, заместитель руководителя офиса президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.
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