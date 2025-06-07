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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Закрытое бета-тестирование MONGIL: STAR DIVE пройдет с 19 по 26 июня

Закрытое бета-тестирование MONGIL: STAR DIVE пройдет с 19 по 26 июня

Закрытое бета-тестирование MONGIL: STAR DIVE пройдет с 19 по 26 июняНа Summer Game Fest 2025 компания Netmarble представила новый трейлер экшен-RPG MONGIL: STAR DIVE и объявила о проведении закрытого бета-тестирования с 19 по 26 июня.

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