Закрытое бета-тестирование MONGIL: STAR DIVE пройдет с 19 по 26 июня

Закрытое бета-тестирование MONGIL: STAR DIVE пройдет с 19 по 26 июняНа Summer Game Fest 2025 компания Netmarble представила новый трейлер экшен-RPG MONGIL: STAR DIVE и объявила о проведении закрытого бета-тестирования с 19 по 26 июня.