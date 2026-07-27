Зюганов: восьмой созыв Госдумы работал в чрезвычайных условиях

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что восьмой созыв Государственной Думы работал в чрезвычайных условиях, когда «англосаксы и натовцы объявили русскому миру войну на полное уничтожение».
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