УБИЙЦА БЫЛ ИЗВЕСТЕН В АПРЕЛЕ: НЕУДОБНАЯ ПРАВДА В ДЕЛЕ ДАШИ ДУГИНОЙ

НАТАЛЬЯ ВОВК (ШАБАН). ФОТО: СКРИНШОТ ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕО ФСБ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ Теракт, совершённый в минувшую субботу под Москвой, наглядно продемонстрировал, насколько не готова оказалась наша страна к диверсионной войне, развязанной Украиной.