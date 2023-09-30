Если вы терпеть не можете зарядку, о походах в спортзал даже слышать не хотите и максимум спорта в вашей жизни — пешие прогулки, то у австралийских ученых из Сиднейского университета для вас хорошие новости.
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