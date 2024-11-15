Первое, второе и компот

При заместителе Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко состоялось заседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению государственного контроля по вопросам детского питания.
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