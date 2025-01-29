Больницу в селе Тангуй Братского района достроят к осени 2025 года

В селе Тангуй Братского района новый подрядчик приступил к строительству участковой больницы. На днях министр здравоохранения региона Андрей Модестов посетил объект и проверил как идут строительные работы.
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