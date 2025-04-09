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Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

Отцов и братьев тех, кто стоит за нападением на пост ДПС в Ачхой-Мартане, следует выдворить с территории Чечни, заявил на совещании с руководителями силовых ведомств и правоохранительных органов глава республики Рамзан Кадыров.

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