Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

Отцов и братьев тех, кто стоит за нападением на пост ДПС в Ачхой-Мартане, следует выдворить с территории Чечни, заявил на совещании с руководителями силовых ведомств и правоохранительных органов глава республики Рамзан Кадыров.
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