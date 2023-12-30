БПЛА и технологии от компании «Стратим»

Продолжает расти число БПЛА отечественной разработки и производства. К примеру, компания «Стратим» за год своей деятельности разработала полтора десятка проектов, и ряд ее изделий дошел до серии и эксплуатации в войсках.
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