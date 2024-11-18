Террор является осознанной политикой киевского режима — дипломат

Применение украинской армией беспилотников по мирному населению является осознанной государственной политикой, а не отдельными трагическими ошибками, заявила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, 18 ноября пишет агентство РИА Новости.
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