Террор является осознанной политикой киевского режима — дипломат

Применение украинской армией беспилотников по мирному населению является осознанной государственной политикой, а не отдельными трагическими ошибками, заявила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, 18 ноября пишет агентство РИА Новости.