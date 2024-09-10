Письмо Эйнштейна Рузвельту о планах нацистов разработать ядерную бомбу продали

Письмо знаменитого физика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту, в котором он предупреждает об угрозе создания ядерного оружия нацистской Германией, было продано на аукционе Christie's за 3,92 миллиона долларов .
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