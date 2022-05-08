Крупнейший государственный НПЗ Китая отказался даже от дешевой нефти из РФ

Нефтяное эмбарго и ограничения в виде «самосанкций» привели к тому, что российская нефть стала востребованной на других рынках, взамен привычных, но при этом потеряла в цене.
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