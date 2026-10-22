Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI), которой принадлежит российский Райффайзенбанк, добилась окончательного решения суда по иску на 3,2 млрд евро ($3,6 млрд) к компании «Распериа», ранее связанной с Олегом Дерипаской, сообщает Bloomberg.
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